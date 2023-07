13 Die VfB-Belegschaft traf sich am Donnerstagnachmittag zur Kick-off-Veranstaltung. In unserer Bildergalerie haben wir einige Fotos der Veranstaltung zusammengestellt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Profis, Vorstände, Frauenmannschaft – und die ganze Belegschaft. Die VfB-Familie stimmte sich am Donnerstag gemeinsam auf die neue Saison ein. Wir haben die Bilder.















Es wie in vielen anderen Unternehmen auch. Die eine Abteilung hat mit der anderen im Alltag womöglich gar nicht so viel zu tun. Dass sich trotzdem alle in lockerer Atmosphäre zusammenfinden – das ermöglichte der VfB Stuttgart seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im vergangenen Jahr zum ersten Mal beim sommerlichen Saison-Kick-off. Die Veranstaltung kam gut an – und fand am Donnerstagnachmittag eine Fortsetzung.