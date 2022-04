9 Die VfB-Startelfspieler vom Wochenende beim Auslaufen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat nach einer kurze Pause das Training wieder aufgenommen. Wir waren vor Ort – das sind unsere Eindrücke.















Link kopiert

Nach den zwei verlorenen Punkten in Ostwestfalen ist vor dem Eröffnungsspiel des 29. Bundesliga-Spieltags. An diesem Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker) empfängt der VfB Stuttgart Borussia Dortmund – vor mutmaßlich vollem Haus.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Kommentar zum Bielefeld-Spiel

An diesem Montag begann beid den Schwaben die Vorbereitung auf das Highlight. Mit einer rund 60-minütigen Trainingseinheit vor einigen wenigen Kiebitzen. Wir waren vor Ort – das sind unsere Eindrücke.

Personalsituation beim VfB Stuttgart

Aus den Einheiten zum Wochenstart inhaltlich etwas herauszulesen ist meist schwierig. Denn oft werden – so wie heute – die Startelfspieler vom Wochenende geschont, drehen ihren Runden oder absolvieren die Einheit gleich gänzlich im Kraftraum. Die meisten Starter vom Bielefeldspiel absolvierten eine Laufeinheit, lediglich Sasa Kalajdzic, der mit seiner Geste am Wochenende für positive Schlagzeilen sorgte – blieb in den Containern auf dem Trainingsgelände, in denen das Gym untergebracht ist.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Matej Maglica und die Mannschaft der Sunde in der Schweiz

Ebenfalls rein individuell arbeitete Borna Sosa, den weiter Adduktorenprobleme plagen. Teils im Kraftraum, teils auf dem Platz zeigte sich Daniel Didavi, der an Achillessehnenproblemen laboriert. Clinton Mola (Patellasehne) dagegen absolvierte Teile des Teamtrainings, machte dann individuell weiter.

Lilian Egloff und Philipp Förster mit positiven Signalen

Positive Signale kamen von Lilian Egloff (Rücken) und Philipp Förster (positiver Coronatest). Beide waren zuletzt keine Optionen für Trainer Pellegrino Matarazzo. Das dürfte sich jetzt ändern. Beide zogen die komplette Einheit durch und insbesondere Egloff war die Spielfreude anzusehen. Matarazzo meinte bereits letzte Woche, dass Egloff „Einsätze beim VfB II“ sammeln werde, um wieder „Spielpraxis zu sammeln“.

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Mittwoch. Die Zweitvertretung des VfB empfängt die SG Sonnenhof Großaspach (19 Uhr). Gut möglich, dass Egloff im Kader stehen wird.