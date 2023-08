1 Marketingvorstand Rouven Kasper ist beim VfB für die Sponsoren-Akquise zuständig. Foto: Baumann

Nach Wettanbieter Winamax, den der VfB Stuttgart in der vergangenen Woche als neuen Hauptsponsor präsentiert hat, steigt mit der Firma Jokerstar nun auch ein Anbieter für virtuelle Automatenspiele beim Fußball-Bundesligisten ein. Als sogenannter Club-Partner des VfB wirbt Jokerstar künftig auf der LED-Bande sowie auf den statischen Hintertor-Banden in der Arena. Darüber hinaus umfasst das auf mindestens zwei Jahre angelegte Sponsoring Hospitality-Leistungen. Der VfB kassiert von seinen Club-Partnern, die zweitunterste Stufe der Sponsoring-Pyramide, zwischen 200 000 und 500 000 Euro pro Jahr.

Jokerstar, ein 2021 gegründetes Unternehmen der Kling-Gruppe aus dem Kreis Ravensburg, zählt zu den ersten in Deutschland behördlich zugelassenen Anbietern für virtuelle Automatenspiele. In seiner Pressemitteilung pries der VfB das Unternehmen als „verantwortungsvollen Anbieter“, der sich klar zum Spieler- und Jugendschutz positioniere. Dennoch ist das Engagement von Glücksspielunternehmen wegen der Gefahren der Spielsucht in der Fanszene umstritten.