VfB Stuttgart: Kommt der VfB in die Champions League? Platz fünf kann reichen

1 Auf der Erfolgswelle: Serhou Guirassy, Enzo Millot und Dan-Axel Zagadou (von links) Foto: imago/Sven Simon

Statistisch spricht fast alles für internationale VfB-Nächte in der kommenden Saison. Sogar die Chance auf die Königsklasse ist groß wie nie – wegen eines neuen Modus und des Uefa-Koeffizienten. Alle Einzelheiten.











Sebastian Hoeneß bleibt im Hier und Jetzt. Auch nach der jüngsten Siegesserie will der Trainer des VfB Stuttgart nicht zu weit vorausblicken, noch kein anderes Ziel als eine sorgenfreie Saison ausgeben, schon gar nicht von Europa sprechen. „Es ist wichtig, dass wir scharf und gierig bleiben, uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren“, sagt Hoeneß vor dem Topspiel des Tabellendritten am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Europapokal-Plätze? Sind für den VfB-Coach noch kein Thema: Wenn man im März noch so gut dastehe, könne man darüber sprechen. Das euphorisierte Umfeld tut das längst jetzt schon, seit Wochen singen die Fans von internationalen Reisen in der kommenden Saison.