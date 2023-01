Statistik zum VfB Stuttgart Wann der VfB seine stärksten und schwächsten Spielphasen hat

In eineinhalb Wochen startet die Fußball-Bundesliga in die restliche Saison. Der VfB steckt mitten im Abstiegskampf. Insbesondere zu Beginn der Partien hatte Stuttgart in dieser Runde Probleme. Doch es gab auch starke Phasen.