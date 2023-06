23 Die neuen Sitze auf dem Unterrang sind zum Teil montiert. Foto: Stadion NeckarPark/Arnim Kilgus

Der Umbau der Mercedes-Benz-Arena schreitet weiter voran. Das wird auf der neuen Haupttribüne nun auch deutlich sichtbar.















Am 1. Juni war der VfB Stuttgart letztmals in der Mercedes-Benz-Arena aktiv. Nach dem Hinspiel in der Relegation gegen den Hamburger SV (3:0) wurden mit Hochdruck die Umbauarbeiten fortgesetzt – schließlich kostete die Teilnahme an den Entscheidungsspielen schon einige Tage der wertvollen Zeit.

Mittlerweile ist ein weiterer Arbeitsschritt getan. Und zwar einer, der sofort ins Auge sticht. Nachdem schon gegen Ende der Bundesligasaison die groben Rohbauarbeiten des Unterrangs der Haupttribüne nahezu fertiggestellt waren, haben die Reihen nun auch Sitzgelegenheiten bekommen. Wie vor dem Umbau sind nun rote Plastiksitze montiert.

Zu Beginn der neuen Saison sollen zumindest im äußeren Bereich der unteren Haupttribüne wieder Zuschauer Platz nehmen können. Da die Fluchtwege des mittleren Bereiches durch die entsprechenden Innenräume verlaufen, kann dieser Teil erst später in Betrieb genommen werden. In der Sommerpause soll zudem noch die Beschallungsanlage der Arena erneuert werden. Ende Januar 2024 sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein.

