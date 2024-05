VfB Stuttgart in der Champions League: Real, Inter, Feyenoord – diese Teams sind schon qualifiziert

1 Erling Haaland mit Manchester City (links) und Ex-VfB-Profi Antonio Rüdiger mit Real Madrid sind für die Champions League in der nächsten Saison bereits qualifiziert. Foto: imago/NurPhoto

Bis der VfB Stuttgart seine Gegner in der Champions League kennt, ist noch einiges an Geduld gefragt: Am 29. August wird die Hauptrunde ausgelost, in der die Stuttgarter je zwei Mannschaften aus den vier unterschiedlichen Lostöpfen zugewiesen bekommen. Zwei Schwergewichte dürften also in jedem Fall mit dabei sein, auch wenn die Topf-Einteilung gemäß des Uefa-Koeffizienten der Teams noch aussteht. Ein Blick auf die bereits qualifizierten Mannschaften – und damit die möglichen VfB-Gegner ab dem ersten Spieltag ab 17. September.

Wer ist schon sicher qualifiziert?

Neun Teams aus dem Ausland: Manchester City, Arsenal London, Real Madrid, FC Barcelona, Inter Mailand, AC Mailand, Paris Saint Germain, PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam. Hinzu kommen die deutschen Teilnehmer Bayer Leverkusen, FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfB – die in der Hauptrunde noch nicht aufeinandertreffen können.

Bei wem ist die Qualifikation nur noch Formsache?

Der FC Liverpool und der FC Girona haben 15 beziehungsweise 13 Punkte Vorsprung auf ihre Verfolger Tottenham Hotspur und Athletic Bilbao auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz, die jeweils noch fünf Partien zu absolvieren haben. Hier dürfte also nichts mehr schief gehen.

Was ist noch offen?

Aus Portugal, Belgien, Schottland und Österreich qualifiziert sich der Meister direkt. Das wären Stand jetzt Sporting Lissabon, RSC Anderlecht, Celtic Glasgow und Sturm Graz – die Zweitplatzierten Benfica Lissabon, FC Brügge, Glasgow Rangers und RB Salzburg haben aber noch Chancen auf den Titel. Je ein Startplatz geht zudem an den Sieger der Champions League und der Europa League. Und manches klärt sich erst nach der Saison, wenn im Sommer in der Qualifikation insgesamt sieben Teilnehmer ermittelt werden.