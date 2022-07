VfB Stuttgart in der Bundesliga

19 Wie werden die TV-Gelder auf die 18 Bundesligisten verteilt? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Wie steht es um die Medienerlöse der Bundesligisten? Welcher Verein kassiert am meisten? Und wo landet der VfB Stuttgart? Wir geben den Überblick.















Das Thema TV-Gelder erhitzt schon seit Jahren die Gemüter zahlreicher Fans und Verantwortlicher in der Fußball-Bundesliga. Jetzt steht exakt fest, welcher Verein in welchem Maße an den Medienerlösen beteiligt ist.

1,1 Milliarden Euro werden seit der abgelaufenen Saison an die 36 Clubs der ersten und zweiten Liga verteilt. In den komplizierten Verteilerschlüssel eingerechnet sind verschiedene Wertungen zum sportlichen Abschneiden der vergangenen fünf beziehungsweise zehn Jahre. Grundsätzlich haben sich die Einnahmen aus der TV-Vermarktung zuletzt erhöht – auch für den VfB Stuttgart.

In unserer Bildergalerie tragen wir zusammen, wie sich die TV-Gelder auf die 18 Bundesliga-Vereine verteilen. Klicken Sie sich durch!