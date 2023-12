VfB Stuttgart in der Bundesliga: „Sehr hohes Niveau“ – Thomas Tuchel lobt den VfB

VfB Stuttgart in der Bundesliga

1 Thomas Tuchel ist angetan von der Spielweise des VfB Stuttgart. Foto: imago/Laci Perenyi

Der Trainer des FC Bayern will sich das Stuttgarter Spiel am Sonntag auf jeden Fall anschauen – und rechnet mit einer schweren Aufgabe gegen den VfB in der kommenden Woche.











Link kopiert

Wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) Bayer Leverkusen empfängt, ist zuhause am Bildschirm auch der Trainer des FC Bayern live dabei. „Das wird ein sehr interessantes Spiel, das ich mir auf jeden Fall anschauen werde“, sagte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spieltag.

Dabei war Tuchel voll des Lobes – für den VfB und Leverkusen gleichermaßen. „Es sind zwei sehr starke Mannschaften, sehr klar und sauber in den Abläufen, sehr stabil und auf einem sehr hohen Niveau.“ Die Tabellenplätze drei und eins für beide Teams sind aus Sicht des 50-Jährigen daher mitnichten Zufall, vielmehr folgerichtig: „Sie stehen absolut verdient da, wo sie im Moment stehen.“

Tuchel: VfB ein „großer Brocken“ für sein Team in der kommenden Woche

Die Stuttgarter Spiele hat Tuchel zuletzt des Öfteren gesehen, unter anderem auch am vergangenen Mittwoch im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (2:0). Auf sein Team warte „ein großer Brocken“ in der kommenden Woche, wenn der VfB in seinem letzten Auswärtsspiel des Jahres beim deutschen Rekordmeister gastiert.

Zuletzt hatte auch Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso den VfB in höchsten Tönen gelobt und das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gar als derzeit „beste Mannschaft der Liga“ bezeichnet.