11 Tanguy Coulibaly sucht knapp zwei Monate nach seinem VfB-Abgang weiter nach einem neuen Verein. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die vertragslosen Ex-Bundesliga-Profis mit dem höchsten Marktwert. Foto: Baumann

Tanguy Coulibaly ist nach dem Ende seiner VfB-Zeit noch ohne neuen Club – und damit nicht alleine. Wir blicken auf die zehn wertvollsten der derzeit vertragslosen Spieler, die vergangene Saison noch in der Bundesliga spielten.















Link kopiert

Obwohl Tanguy Coulibaly gemessen an seinen Leistungsdaten (vier Tore) in der vergangenen Spielzeit seine beste Saison im Trikot des VfB Stuttgart spielte, bekam der Franzose im Sommer keinen neuen Vertrag. Die Folge: Der Flügelspieler wurde zum 1. Juli vereinslos. Seitdem sucht der 22-Jährige nach einem neuen Team – bislang erfolglos.

Coulibaly ist nicht der einzige Spieler, der in der vergangenen Saison bei einem Bundesligisten unter Vertrag stand und momentan vereinslos ist. Dies gilt auch für 19 weitere Spieler (Stand: 29. August) – darunter Clinton Mola, dessen Vertrag beim VfB vergangene Woche aufgelöst wurde.

Transferschluss gilt für vereinslose Spieler nicht

Das Besondere an vereinslosen Spielern ist, dass sich diese auch nach Ende eines Transferfensters einem neuen Verein anschließen können – Dan-Axel Zagadou etwa war so vergangenen September noch zum VfB gestoßen. Der Bundesliga-Transferschluss am 1. September (18 Uhr) gilt lediglich für Spieler, die bei einem Verein unter Vertrag stehen. Das bedeutet jedoch auch, dass in den kommenden Tagen Spieler, die unter Vertrag stehen, auf dem Transfermarkt Priorität haben.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Wie sich der Marktwert der Abgänge in der Zeit beim VfB entwickelt hat Sieben endgültige Abgänge hat der VfB Stuttgart in diesem Sommer bislang zu verzeichnen. Wie viel die Spieler einst bei ihrem Wechsel zum VfB wert waren und mit welchem Marktwert sie den Verein wieder verließen, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.

Wer sind – gemessen an den Marktwerten des Portals transfermarkt.de – die derzeit wertvollsten vertragslosen Spieler, die vergangene Saison noch in der Bundesliga spielten? Und auf welchem Platz landet Tanguy Coulibaly in diesem Ranking? Das erfahren Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!