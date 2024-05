VfB Stuttgart II in der Regionalliga: VfB II meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

1 Babis Drakas erzielte das Siegtor für den VfB II gegen den VfR Aalen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Am vergangenen Wochenende war die Enttäuschung noch groß. 2:0 hatte der VfB Stuttgart II im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga gegen die Stuttgarter Kickers schon geführt – am Ende aber nur 2:2 gespielt. Die Aufstiegschance schien weit weg, doch nun ist das Team des Trainers Markus Fiedler wieder mittendrin im Kampf um den Sprung in Liga drei.

Der VfB II gewann am Sonntag gegen den VfR Aalen mit 1:0, profitierte von den Patzern der Konkurrenz – die Kickers unterlagen in Walldorf, die TSG Hoffenheim II spielte unentschieden – und liegt nun nur noch einen Punkt hinter Platz eins. Das entscheidende Tor gegen den VfR, dessen Niederlage den Abstieg in die Oberliga bedeutet, erzielte Babis Drakas in der 73. Minute.

„Über die gezeigte Leistung sind wir nicht glücklich“, sagte Fiedler, „aber der Sieg war natürlich wichtig. Wir wollten die Tabellenkonstellation verbessern, das ist uns gelungen.“ Der VfB-Coach bemängelte, sein Team habe lange Zeit „träge“ gewirkt, zudem monierte er zahlreiche Ungenauigkeiten. Über die er am Ende aber zumindest ein wenig hinwegsehen konnte: „Das Beste ist das Ergebnis.“

Zwei Spieltage stehen nun noch an in der Regionalliga Südwest, in der lediglich der Meister aufsteigt. Der VfB II muss am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der viertplatzierten Eintracht Frankfurt II antreten, am letzten Spieltag kommt es zum Duell Zweiter gegen Dritter gegen die TSG Hoffenheim II (zunächst gegen den FSV Frankfurt). Beide Teams liegen derzeit einen Punkt hinter den Kickers.

