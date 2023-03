10 VfB-Torschütze Julian Kudala (li.) gegen Freibergs Yannick Thermann – es reichte nur zu einem 1:1. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Hinspiel endete 2:2, jetzt trennen sich der VfB Stuttgart II und der SGV Freiberg in der Fußball-Regionalliga 1:1. Dem Aufsteiger gelingt kurz vor Schluss der Ausgleich – weil die Weiß-Roten nicht mehr an die Leistung in der ersten Halbzeit anknüpfen konnten.















Schiedlich-frieliches Unentschieden im württembergischen Regionalliga-Derby: Der VfB Stuttgart II und der SGV Freiberg trennten sich 1:1. Julian Kudala hatte die Weiß-Roten vor 550 Zuschauern im Robert-Schlienz-Stadion früh mit 1:0 in Führung gebracht (3.). Den Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Roland Seitz erzielte Marco Kehl-Gomez in der 82. Minute. Die U21 drängte danach auf den Siegtreffer, doch einen Schuss von Jonas Weik (87.) sowie einen Kopfball von Dominik Nothnagel in der Nachspielzeit konnte SGV-Torwart Niclas Heimann problemlos halten. Schon das Hinspiel in Freiberg war unentschieden ausgegangen – damals hatte der VfB II nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 geholt.

„Wir haben zwei Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballkontrolle, aber daraus zu wenig Ertrag erzielt. Da müssen wir im letzten Drittel viel mehr Qualität zeigen, um die Tore auch erzielen zu wollen“, sagte Fahrenhorst. „In der zweiten Halbzeit sind wir der Musik etwas hinterhergelaufen und hatten zu große Abstände. Symptomatisch ist es dann, wie wir das Gegentor kassieren, wo wir nicht konsequent verteidigen. Das sind die Kleinigkeiten, die uns dann nicht den erhofften Ertrag erbringen.“

Für den VfB II geht es am kommenden Freitag (19 Uhr) mit dem nächsten württembergischen Derby weiter. Dann geht es zum VfR Aalen. Die Freiberger empfangen am Samstag (14 Uhr) den SSV Ulm 1846, der daheim mit 1:4 gegen den FSV Frankfurt verlor. Für das als Risikospiel eingestufte Duell mit dem Spitzenreiter muss der SGV nach Nöttingen ausweichen.

Aufstellung VfB II

Schock – Hoppe, Schuster, Nothnagel – Kudala, Laupheimer, Bazzoli, Paula (62. Wolf), Cisse (73. Sonnenwald) – Drakas (62. Boziaris), Ganaus (73. Weik).