Der Kader nimmt finale Form an

1 VfB-II-Trainer Frank Fahrenhorst hat seiner Mannschaft aktuell eine Mini-Pause in der langen Vorbereitung gewährt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart II befindet sich inmitten seiner Saisonvorbereitung und legt vor dem Endspurt eine kleine Pause ein. Der Kader von Frank Fahrenhorst nimmt dafür seine finale Form an.















Mit einem Doppelpack von Noah Ganaus zum 2:0-Testspielsieg gegen die SF Dorfmerkingen verabschiedete sich der VfB Stuttgart II in eine Mini-Pause seiner Saisonvorbereitung. Bereits seit dem 4. Juni hat Frank Fahrenhorst seine Mannschaft für die Vorbereitung zusammengezogen. Nun gibt es eine Woche Pause vom Teamtraining, alle Spieler haben jedoch Laufpläne mitbekommen.

Aller Voraussicht nach dann mit Linksverteidiger Lukas Griebsch (18). Der Youngster vom Halleschen FC wird an diesem Montag zum Medizincheck in Stuttgart erwartet und komplettiert den Kader von Fahrenhorst, der sich danach wohl nicht mehr verändern wird. Alle Positionen sind dann mindestens doppelt besetzt. Mit Griebsch umfasst er 30 Spieler.

Dabei mitgezählt sind Rilind Hetemi (Herzmuskelentzündung), Jakov Suver (Knie-OP), Jordan Meyer und Kevin Grimm (beide Kreuzbandriss), die alle Reha-Maßnahmen durchlaufen und noch länger nicht zur Verfügung stehen werden. Ebenfalls aufgelistet ist Alou Kuol, der aktuell bei den Profis trainiert und für den eine erneute Ausleihe angedacht ist. Insgesamt war bereits jede Menge Bewegung im Kader. Zehn Abgängen stehen bisher 13 Zugänge (extern und eigene U19) gegenüber, Griebsch wird die 14 vollmachen. Lediglich drei Spieler im Kader der Stuttgarter sind über 21 Jahre alt.

Der Kader des VfB Stuttgart II in der Übersicht

Tor: Sebastian Hornung, Nicolas Glaus, Kilian Scharner

Abwehr: Mattis Hoppe, Jakov Suver, Anrie Chase, Rei Okada, Marvin Schuster, Patrick Kapp, Moussa Cissé, Dominik Nothnagel, Luca Bazzoli

Mittelfeld: Jonas Weik, Lukas Laupheimer, Jordan Meyer, Raul Paula, Filimon Gerezgiher, Rilind Hetemi, Jannis Boziaris, Jeremy Landu, Babis Drakas, Marco Wolf, Julian Kudala

Angriff: Alexis Tibidi, Noah Ganaus, Sven Schipplock, Kevin Grimm, Lukas Sonnenwald, Alou Kuol

Auch im Trainerteam gab es Veränderungen. So ergänzen Jan Kirchhoff (vorher VfB U15) als Co-Trainer, Max Bergemann-Gorski (vorher 1. FC Kaiserslautern U17) als Co-Trainer Analyse und Rafael Lopez als Athletiktrainer das Team rund um Cheftrainer Frank Fahrenhorst, zu dem weiterhin Thomas Walter (Torhüter), Heiko Gerber (Co-Trainer) sowie Teambetreuer Rolf Reule, Physio Gregor Ludwig, Zeugwart Jürgen Möhrle und die Ärzte Dr. Alois Hornung und Dr. Mario Bucher gehören.

Nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs am 11. Juni steht am darauffolgenden Mittwoch der Fototermin für die Mannschaft an. Weitere Termine im Überblick:

•13. Juli: 19 Uhr TSV Oberensingen vs. VfB U21

•16. Juli: 14 Uhr VfB U21 vs. Calcio Leinfelden-Echterdingen

•18. - 23. Juli: Trainingslager in Tauberbischofsheim

•23. Juli: 12 Uhr VfB U21 vs. Offenbacher Kickers (in Tauberbischofsheim)

•30. Juli Testspiel gegen TSG Balingen (in Klärung)

•6./7. August: Liga-Auftakt gegen Bahlinger SC (noch nicht zeitgenau angesetzt)