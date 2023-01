11 Bruno Labbadia und der VfB haben den Test gegen Prag verloren. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat im Trainingslager in Marbella sein Testspiel gegen Sparta Prag mit 0:2 verloren. Die Fans auf Twitter waren mit der Leistung des Teams nicht einverstanden.















Der VfB Stuttgart hat zum Abschluss des Wintertrainingslagers im spanischen Marbella einen Rückschlag kassiert. Dem tschechischen Club Sparta Prag unterlag der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit 0:2 (0:1). Nach einem Eigentor von Waldemar Anton in der 14. Minute legte kurz nach dem Seitenwechsel Lukas Haraslin mit einem sehenswerten Seitfallzieher für Prag nach (48.).

Einige Fans des VfB waren nach dem schwachen Auftritt der Labbadia-Truppe bedient. Auf Twitter teilten sie ihren Frust über die Leistung der Mannschaft aus Bad Cannstatt. „Man ist mit nem halbwegs guten Gefühl in die Winterpause, aber wenn man das hier sieht, bekommt man es mit der Angst zu tun“, so ein Nutzer in dem sozialen Netzwerk.

Besonders die Offensive und das fehlende Tempo bereiteten den Anhängern Schmerzen. „Wenn Tempo verschleppen eine olympische Disziplin wäre, würden wir Gold, Silber und Bronze hole“, so ein Kommentar.

VfB-Trainer Bruno Labbadia setzte einen Tag vor der Rückreise nach Deutschland auf ein 4-3-3-System. Bredlow vertrat in der ersten Halbzeit Florian Müller zwischen den Pfosten, Anton agierte zunächst als Rechtsverteidiger und Nikolas Nartey rückte ins zentrale Mittelfeld.

Der VfB erspielte sich lange Zeit keine Tormöglichkeiten. Beim 0:1 misslang Anton ein Klärungsversuch. Nach der Pause legte Haraslin nach. Den ersten nennenswerten Torschuss der Schwaben gab Wataru Endo in der 54. Minute ab. Auch im weiteren Verlauf fehlte dem 16. der Tabelle, bei dem sich Chris Führich nach zwei Operationen in der WM-Pause zurückmeldete, über weite Strecken die Durchschlagskraft und die nötige Abstimmung.

Während die Laune einiger VfB-Fans bereits im Keller ist, will dieser Nutzer die Testspiel-Niederlage nicht überbewerten. „Es ist nur ein Testspiel – Chillt mal“, so sein Kommentar zum Spiel.

Die Bundesliga geht für den VfB am 21. Januar weiter. Gegner im ersten Pflichtspiel unter Labbadia ist vor heimischer Kulisse der FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky).