Es gibt Fragen, die ein Fußballtrainer in aller Regel äußerst ungern beantwortet. Die nach dem Matchwinner gehört dazu. Einen einzelnen Spieler ganz besonders hervorzuheben, birgt ja immer ein Stück weit die Gefahr, die Leistung des Kollektivs in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund zu rücken. Am Sonntag aber galt das beim VfB Stuttgart nicht.