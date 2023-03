15 Im Dezember 2010 gastierte der FC Bayern um Ex-VfB-Stürmer Mario Gomez (rechts, gegen Matthieu Delpierre) gleich zweimal in Stuttgart. Wir lassen die torreichen Duelle Revue passieren. Foto: Baumann

Zu Beginn seiner ersten Amtszeit beim VfB traf Bruno Labbadia gleich zweimal auf den FC Bayern. Wir blicken auf die torreichen Duelle in der Bundesliga und im DFB-Pokal zurück.















Die Aufgabe ist höchst anspruchsvoll, der Zugzwang aber groß: An diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) will Bruno Labbadia mit dem VfB Stuttgart gegen den FC Bayern für eine Überraschung sorgen und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Das war im Dezember 2010 nicht anders: Labbadia hatte die Stuttgarter nach 16 Spieltagen mit nur zwölf Punkten auf dem vorletzten Rang übernommen – und traf bei seinem Bundesliga-Debüt auf der VfB-Bank gleich auf den deutschen Rekordmeister.

Dabei blieb es damals aber nicht: Wenige Tage später gastierten die Münchner erneut in der Mercedes-Benz-Arena, im Achtelfinale des DFB-Pokals. Beide Partien verliefen überaus turbulent, jeweils mit dem besseren Ende für die Bayern. Das änderte sich während Labbadias gesamter erster Amtszeit nicht, in der es in sieben weiteren Duellen mit dem FCB ausnahmslos Niederlagen gab.

Keines dieser Spiele verlief aber so spektakulär und torreich wie die beiden Partien im Dezember 2010, auf die wir in unserer Bildergalerie zurückblicken. Viel Spaß beim Durchklicken.