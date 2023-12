VfB Stuttgart gegen FC Bayern: VfB gegen FCB – als das Duell noch ein wahrer Südgipfel war

11 Imre Szabics trifft zweimal gegen den FC Bayern – zum 3:1 im Mai 2004. Foto: Baumann

Zweiter gegen Dritter – eine solche Konstellation war das Aufeinandertreffen des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern lange nicht. Wir schauen auf Zeiten, in denen das Duell ein wahrer Südgipfel war.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern – das Duell hat Geschichte in der Fußball-Bundesliga. 136 mal trafen die beiden Teams schon aufeinander – 85-mal siegten die Münchner, 27-mal die Schwaben –, und einen entsprechenden Namen gab es auch für die Partie. VfB gegen FCB, das ist der Südgipfel.

Oder besser: Das war er. Denn in den vergangenen Jahren war der Abstand meist groß zwischen den süddeutschen Rivalen. Die Bayern enteilten dem VfB, der nach der Meisterschaft 2007 noch vom dauerhaften Angriff auf die bajuwarische Fußballprominenz träumte.

An diesem Sonntag (19.30 Uhr, Liveticker) steht das nächste Duell der beiden Clubs an. Und nach vielen Jahren ist es tatsächlich wieder eine Art Gipfeltreffen. Zwar führt derzeit Bayer Leverkusen die Bundesligatabelle an, dahinter rangieren aber der FC Bayern und der VfB Stuttgart.

Zweiter gegen Dritter heißt es am Sonntag also in der Allianz-Arena. Und bevor es so weit ist, schauen wir zurück auf die Zeiten in der jüngeren Vergangenheit, in denen das Duell des VfB gegen den FCB ein wahrer Südgipfel war.

Viel Spaß mit unserer Bildergalerie.