So liefen die vergangenen Heimspiele gegen die Fuggerstädter

9 Sasa Kalajdzic erzielte den Siegtreffer beim letzten Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

An diesem Samstag empfängt der VfB Stuttgart den FC Augsburg. Wir blicken zurück auf die vergangenen Heimspiele der Weiß-Roten gegen das Team aus der Fuggerstadt.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart steht nach dem späten 1:1 beim 1. FC Union Berlin auf dem Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga. Doch die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo hat noch viel vor – und nun zwei äußerst bedeutende Partien vor der Brust. Es geht zunächst gegen den FC Augsburg, dann zu Arminia Bielefeld.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Schon an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gastiert der FCA in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Das Team von Ex-VfB-Coach Markus Weinzierl hat ein Spiel weniger absolviert – und drei Punkte Vorsprung auf den Club aus Cannstatt. In der Hinrunde gewannen die Fuggerstädter vor eigenem Publikum klar mit 4:1 gegen die Weiß-Roten.

Doch wie hat sich der Verein mit dem Brustring zuletzt im heimischen Stadion gegen den FC Augsburg geschlagen? In unserer Bildergalerie lassen wir die vergangenen Duelle der beiden Teams in der Stuttgarter Arena Revue passieren. Klicken Sie sich durch!