VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: So verlief die Premiere im exklusiven Tunnelclub

7 Tunnelclub-Gäste fotografieren die VfB-Spieler durch die Glasscheibe. Foto: /ubo

Handy raus, die Spieler kommen! Im neuen Tunnelclub ist’s fast wie im Terrarium. Hinter der langen Fensterfront fühlen sich die Gäste bei Wirt Michael Wihelmer ein bisschen wie in der Wilhelma. Die Begeisterung ist groß – und wird noch größer nach dem Heimsieg.











Man kennt dieser Art von Glas aus dem „Tatort“. Von außen können die Ermittler ins Verhörzimmer reinschauen – doch der Beschuldigte drinnen sieht in die andere Richtung nichts. Nach zweijährigem Umbau der Haupttribüne besitzt die MHP-Arena nun einen exklusiven Fußballclub, wie es ihn sonst nirgendwo in Deutschland gibt. In England haben es Manchester City (seit 2017) und Tottenham (seit 2018) vorgemacht. Das Tunnelfeeling, das am Samstag beim Heimsieg gegen Frankfurt Premiere feiert, ist ein Prestigeobjekt des VfB und soll dem Verein viel Geld zusätzlich in die Kassen spielen. Nirgendwo anders sind die Tickets so teuer wie hier unten.