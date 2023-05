Gegen den HSV – so reagiert der VfB auf seinen Gegner in der Relegation

1 Der VfB und der HSV trafen sich zuletzt zu einem Testspiel im Sommer 2020. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Seit Sonntagabend steht fest, auf welches Team der VfB Stuttgart in der Relegation trifft. Was Fabian Wohlgemuth zum Duell mit dem Hamburger SV sagt.















Die Entscheidungen in der Bundesliga am Samstag waren spannend? Ja. Aber die zweite Liga setzte am Sonntag noch einmal einen drauf. Erst in der neunten Minute der Nachspielzeit erzielte der 1. FC Heidenheim den Siegtreffer zum 3:2 beim SSV Jahn Regensburg – und sicherte sich damit den direkten Aufstieg und sogar Platz eins. Der Hamburger SV, der sich lange als Aufsteiger fühlen durfte, muss trotz des 1:0-Sieges beim SV Sandhausen in die Relegation.

Damit hat auch der VfB Stuttgart Gewissheit, auf wen er am 1. und am 5. Juni (jeweils 20.45 Uhr) trifft. Die Stuttgarter hatten es am Samstag beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim verpasst, mit einem Sieg die direkte Rettung klarzumachen. Nun geht es in die Entscheidungsspiele gegen den Hamburger SV.

Der HSV-Coach ist ein alter Bekannter

„Duelle zwischen dem VfB und dem HSV zählen zu den traditionsreichen Spielen im deutschen Fußball. Die Fans werden den beiden Spielen mit Sicherheit einen ganz besonders stimmungsvollen Rahmen geben“, sagte der VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer ersten Reaktion auf den nun feststehenden Kontrahenten. Den HSV-Coach Tim Walter „kenne ich aus unserer gemeinsamen Zeit in Kiel“. Auch beim VfB war Walter in der Vorrunde der Saison 2019/2020 schon tätig.

„Wir wissen, dass am Donnerstag und am Montag jeweils ein hartes Stück Arbeit auf uns wartet“, ergänzte Wohlgemuth, verbreitete aber Zuversicht: „Unsere Mannschaft hat sich unter Sebastian Hoeneß deutlich stabilisiert. In der Relegation wollen wir an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und alles daran setzen, den Klassenerhalt zu schaffen.“