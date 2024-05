VfB Stuttgart gegen den FC Bayern: Zaunkönig Hoeneß – laut Experten ein Kandidat für einen langen Höhenflug

9 Sebastian Hoeneß darf sich feiern lassen – mit dem VfB Stuttgart hat er in dieser Saison einige Bestmarken gesetzt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nun auch noch der Sieg gegen den FC Bayern! Sebastian Hoeneß hat dem VfB Stuttgart zu einer erstaunlichen Wandlung und einer überragenden Saison verholfen. Kann sich der Höhenflug noch fortsetzen? Experten sagen: Ja! Und das Team ist weiter ehrgeizig.











Link kopiert

Ob er nun zum Zaunkönig taugt? Da hatte Sebastian Hoeneß so seine Zweifel. „Meine Performance“, meinte der Trainer des VfB Stuttgart am Samstagabend, „war nicht die beste.“ Er wisse „ gar nicht, was ich machen soll“, hatte er sich zuvor im Kreise der Fans zudem ahnungslos gegeben. Doch in den rund zwei Stunden zuvor hatten er und seine Mannschaft ziemlich genau gewusst, was zu tun ist – und wie man den großen FC Bayern München bezwingen kann. 3:1 lautete das Endergebnis, der VfB hatte verdient gewonnen, und die Fans baten den Trainer dann lautstark um die Einlösung einer schon lange gegebenen Zusage.