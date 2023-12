VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Ex-Dortmunder Zagadou als Kabinen-DJ beim VfB Stuttgart

1 Dan-Axel Zagadou trifft am Mittwochabend mit dem VfB im Pokal auf seinen Ex-Club BVB. Foto: dpa/Tom Weller

Für Dan-Axel Zagadou ist das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Beim VfB Stuttgart ist der Verteidiger nicht nur auf dem Platz gefragt.











Link kopiert

Kabinen-DJ, Kassenwart und insbesondere Stammspieler in der Defensive: Dan-Axel Zagadou hat beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart derzeit mehrere Rollen inne. Wenn die Schwaben am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Borussia Dortmund das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichen wollen, steht für ihn ein besonderes Spiel an: Denn für den in der Vergangenheit häufig verletzten Abwehrspieler geht es gegen seinen Ex-Club.

„Das allerwichtigste ist, dass er richtig gut Fußball spielt gerade“, lobte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß den Verteidiger, der von 2017 bis 2022 beim BVB unter Vertrag stand: „Er ist unglaublich stabil, enorm zweikampfstark. Die Mentalität gibt uns Halt“, listete Hoeneß auf.

Zagadou, der 2022 zum VfB kam, stelle nun französische Musik in der Kabine an, weil ihm die vorherige nicht so gefallen habe, sagte Hoeneß. „Ich finde es nicht schlecht - ehrlich gesagt, ohne dass ich Insider bin“, meinte der Coach. „Es gibt eine bessere Energie in die Mannschaft als das, was ich vorher gehört habe.“