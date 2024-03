VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Ohne Waldemar Anton? Dieses Team schickt Sebastian Hoeneß ins Rennen

12 Muss Sebastian Hoeneß (li.) auf Waldemar Anton verzichten? Wir blicken in unserer Bildergalerie auf die mögliche Aufstellung. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Hinter dem Kapitän steht noch ein Fragezeichen. Wen also bietet der Trainer Sebastian Hoeneß im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin auf? Wir blicken auf die mögliche Startelf.











Link kopiert

Zehn Spiele sind noch zu absolvieren in dieser Saison der Fußball-Bundesliga. Und mittlerweile lässt auch der Trainer des VfB Stuttgart keinen Zweifel mehr daran, dass er mit seinem Team das bislang Geleistete vollends vergolden möchte. „Wir werden alles geben, um aus dieser Saison etwas Besonders zu machen“, sagt Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) gegen den 1. FC Union Berlin. „Einen dritten Wettbewerb“, also die Qualifikation für den Europapokal, wolle man sich erarbeiten. Der Coach mahnt aber auch, sich keinen Träumerein hinzugeben und fordert weiter „einen klaren Kopf“.

Der Fokus liegt also nicht auf den Perspektiven am Saisonende, sondern auf der nächsten Aufgabe gegen die Berliner. Hoeneß erinnert daran, dass deren Kader einst „für die Champions League“ zusammengestellt worden sei. Entsprechend groß sei das Potenzial von Union, zudem hätte sich das Team aus der Hauptstadt zuletzt stabilisiert.

„Großes Fragezeichen“ hinter Waldemar Anton

Er selbst ist womöglich gezwungen seine Abwehr weiter umzubauen. Der Kapitän Waldemar Anton (Schlag auf den Oberschenkel) droht auszufallen. „Ein großes Fragezeichen“ stehe hinter dessen Einsatz, meinte Hoeneß. Am Freitag soll ein letzter Test Klarheit bringen, ob Anton auflaufen kann.

Möglich scheint derweil die Rückkehr zur Doppelspitze mit Serhou Guirassy und Deniz Undav. „Wenn Deniz zu einhundert Prozent fit ist, wird er spielen“, sagt Hoeneß, lässt aber offen, ob der Angreifer diesen Zustand erreicht. Nach seiner Muskelverletzung war Undav zuletzt in Wolfsburg von der Bank aus ins Spiel gekommen.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die mögliche Aufstellung des VfB für das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin.