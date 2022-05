8 Die Polizei musste rund um das Spiel des VfB Stuttgart mehrfach eingreifen. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Polizei musste rund um das Spiel des VfB Stuttgart gegen Köln mehrmals eingreifen – und nahm mehrere prügelnde Fans fest. Es gab zahlreiche Verletzte.















Die Polizei hat rund um das Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln am Samstag mehrere Menschen festgenommen. Nach Angaben der Polizei gab es mehrere medizinische Notfälle, mehrere Fans und eine Beamtin sind verletzt worden. Hunderte Beamten seien am letzten Spieltag der Saison bei der Mercedes-Benz-Arena im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit.

Dem Bericht zufolge sei es um 14 Uhr zu einer Schlägerei gekommen, als vermummte VfB-Fans auf der Mercedesstraße einige Anhänger des 1. FC Köln angriffen. Polizisten trennten die Fanlager. Die Heimfans warfen demnach offenbar Flaschen und Pyrofackeln auf die Beamten. Eine Polizistin sei dabei leicht verletzt worden. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen einen 23-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 14.45 Uhr haben laut Polizeibericht mutmaßliche VfB-Fans zwei Gästefans im Alter von 27 und 29 Jahren attackiert und einen Schal sowie eine Jacke geraubt.

Beim Platzsturm kam es zu medizinischen Notfällen

Im Bereich des Gästeeingangs sollen Köln-Fans versucht haben, die Kontrolle zu umgehen und die Durchlassstellen gewaltsam zu umgehen. Der Veranstalter schloss die Eingänge vorübergehend. Daraufhin sollen sich zahlreiche Fans in einer Menschentraube in Richtung des Tors bewegt haben. Um Verletzungen zu vermeiden, sei ein Fluchttor geöffnet worden.

Während des Spiels zündeten die Kölner Fans laut Polizei mehrfach Pyrotechnik ab. Die Beamten zeichneten die Fans dabei auf und werten die Aufnahmen aus. Gegen Täter und Unterstützer werden Ermittlungen eingeleitet.

Beim Platzsturm nach dem Abpfiff sei es zu mehreren medizinischen Notfällen gekommen. In einem Fall soll ein 48-Jähriger einen bislang unbekannten Mann zu Boden geschlagen haben, der bewusstlos am Boden liegen blieb. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest, während Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus brachten.