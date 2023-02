12 Bruno Labbadia schickt gegen Köln wohl folgende Startelf ins Rennen. Sie finden Sie in der Bilderstrecke. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Köln am 21. Spieltag der Bundesliga. Bruno Labbadia hat sich offenbar auf folgende Startelf festgelegt.















Nur zwei Punkte aus fünf Ligaspielen, knapp 48 000 verkaufte Tickets, vier fitte Innenverteidiger und ein Torwartwechsel – das sind die Zahlen, die rund um die Ausgangslage der Partie des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr, Liveticker) wichtig sind.

Klar ist, Bruno Labbadia wird weiter auf Fabian Bredlow im Tor setzen. „Wir lassen das jetzt mal so“, sagte Labbadia zum Wechsel im weiß-roten Kasten. Bereits in der Vorwoche must Bredlow für den verletzten Florian Müller einspringen. Nun bleibt er bis auf Weiteres die Nummer eins.

Die Qual der Wahl hat der Trainer in der Verteidigung. Alle vier nominellen Innenverteidiger sind fit und von ihrer Qualität her kann Labbadia eigentlich auf keinen davon verzichten. Waldemar Anton wir daher weiter rechts die Außenbahn beackern. Sein Pendant auf der Gegenseite wird entweder Hiroki Ito oder Borna Sosa, der aber aufgrund einer Erkältung nicht die komplette Trainingswoche absolvieren konnte.

Spannend werden Labbadias Personalentscheidungen auch in der Offensive. Ist Silas Katompa schon wieder bereit für die Startelf? Bekommt Luca Pfeiffer erneut eine Chance im Sturmzentrum? Ändert Labbadia etwas am System? Fakt ist, die in Freiburg eingesetzte offensive Dreierreihe trat zwar emsig auf, ließ aber über weite Strecken Torgefahr vermissen. Und sicher ist auch, dass zwei, die das ändern könnten, verletzt fehlen. Serhou Guirassy und Tiago Tomas müssen weiter passen.