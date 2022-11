1 Luca Pfeiffer (links) und Serhou Guirassy strahlen vor allem mit dem Kopf viel Torgefahr aus. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die beiden Stoßstürmer Serhou Guirassy und Luca Pfeiffer haben nach ihrem gemeinsamen Startelf-Debüt Lust auf mehr. Trainer Michael Wimmer aber will sich taktisch nicht festlegen.















Link kopiert

Eigentlich spricht im Fußball ja einiges dafür, auf viele unterschiedliche Spielertypen zu setzen. Kleine und wendige Dribbler, große und wuchtige Zweikämpfer, passsichere und druckresistente Ballverteiler. Schließlich sind all diese Fähigkeiten im Verlauf der 90 Minuten an irgendeiner Stelle in irgendeiner Spielsituation in der Regel immer mal gefragt.