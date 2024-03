Fans des VfB Stuttgart: Auch in Frankreich wird die Ultra-Freundschaft groß gefeiert

8 Tifo der Fans von St. Etienne und Stuttgart beim Spiel von ASSE gegen Auxerre. Foto: IMAGO/PanoramiC/IMAGO/Frederic Chambert

Die Fanfreundschaft der Ultras von St. Etienne und Stuttgart wurde nicht nur beim VfB-Spiel gegen Union Berlin zelebriert, auch in Frankreich gab es einen Tag später eine große Choreografie zu sehen – inklusive Sieg gegen den Tabellenführer. Wir zeigen das Video.











Wenn es die Spielplan-Planer gut mit einem meinen, dann ist so einiges möglich. Das dachten sich wohl auch die Ultras des VfB Stuttgart und die des AS St. Etienne. Denn die Heimspielansetzungen des VfB gegen den 1. FC Union (Freitagabend) und von ASSE gegen den französischen Zweitliga-Tabellenführer AJ Auxerre (Samstagmittag) waren wie gemalt für die Feierlichkeiten anlässlich der nun zehn Jahre andauernden Freundschaft zwischen dem Commando Cannstatt und den Magic Fans aus St. Etienne.

Die Franzosen waren in großer Zahl am Freitag nach Stuttgart gereist, am Abend gab es eine für Stuttgarter Verhältnisse kleine, aber umso feinere Choreografie der Gruppen vor Anpfiff der Partie gegen Union zu sehen (Impressionen in der Bildergalerie). An diesem Samstag folgte dann eine weitere im Stade Geoffroy-Guichard in St. Etienne.

Offenbar hatten auch viele VfB-Ultras noch in der Nacht die rund 685 Kilometer Strecke auf sich genommen, um ihre Freunde zu besuchen. Die Choreografie überspannte den kompletten Kop Nord und hatte neben den Farben der Gruppen erneut die beiden Symbole der Fanclubs im Fokus. Dazu gab es einen knappen 1:0-Sieg (Tor: Irvin Cardona) gegen Tabellenführer AJ Auxerre zu bejubeln.

St. Etienne hat nun 13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien geholt und steht dadurch auf Tabellenplatz drei (45 Punkte), der zur Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs berechtigt.