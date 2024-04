VfB Stuttgart: Eine Ticketbörse von Fans für Fans – greifbar und zu fairen Bedingungen

1 Matthias Schmidt (li.) aus Aidlingen und Frank Oberdorfer aus Böblingen betreiben die „Ticketbörse VfB Stuttgart“. Foto: Lommel

Vor bald zwei Jahren haben VfB-Fans eine Ticketbörse ins Leben gerufen – für alle Fans, die Karten zu fairen Bedingungen weitergeben oder erwerben wollen. Mittlerweile erreichen die Macher rund 20 000 Anhänger – und es werden stetig mehr.











Spätestens als sich nach dem Covid-19-Lockdown wieder Fans in den Fußballstadien tummeln durften, hat sich das Thema Ticketing zu einem Großteil in den virtuellen Raum verlagert. Mobile Eintrittskarten, die auf dem Smartphone gespeichert sind, hielten flächendeckend Einzug in den Markt. Die klassischen gedruckten Eintrittskarten sind seitdem auf dem Rückzug. Manche Vereine bieten sie gar nicht mehr an.