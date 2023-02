12 Beim Heimsieg gegen den 1. FC Köln war Bruno Labbadia nicht nur mit Borna Sosa ziemlich zufrieden – welche Startelf der VfB-Trainer auf Schalke vermutlich ins Rennen schicken wird, zeigen wir in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Keine allzu große Verschlechterung der personellen Lage, einen Heimsieg im Rücken – es kam in dieser Saison höchst selten vor, dass der VfB Stuttgart auf eine solche Trainingswoche zurückblicken konnte, wie nun vor dem Kellerduell gegen den FC Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr). Trainer Bruno Labbadia berichtete von „einem spürbaren Brustlöser“. Aber er weiß, dass sein Team in Gelsenkirchen deswegen keineswegs nachlassen darf. Die Knappen werden gegen den VfB alles versuchen. „Es wird ein intensives Spiel“, sagt Labbadia. „Wir haben über 5000 eigene Fans dabei. Das ist top. Ich erwarte eine riesige Stimmung dort. Es wird ein heißer Kampf.“

Verzichten muss der VfB-Coach auf die verletzten Serhou Guirassy (Sehnenanriss) und Pascal Stenzel (Muskelfaserriss). Angreifer Tiago Tomas ist dagegen wieder fit und laut Labbadia „eine Option für die Bank“. Für die Startelf deutet sich an, dass der Trainer erstmals in seiner noch kurzen zweiten Amtszeit beim VfB auf dieselben Spieler wie in der Vorwoche setzen wird. So ließ er bereits durchblicken, dass Fabian Bredlow im Tor stehen und Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito die Innenverteidigung bilden werden.

