1 Eroberte im Februar dieses Jahres den Stammplatz im Stuttgarter Tor: Fabian Bredlow. Foto: Baumann

Die Suche nach einem neuen Torhüter zieht sich – und der bisherige Stammkeeper Fabian Bredlow unterstreicht seine Ambitionen. Das sagen die VfB-Verantwortlichen zur Lage im Tor.















Es braucht nicht immer verbale Ansagen, um Botschaften zu vermitteln. Fabian Bredlow zum Beispiel hat zuletzt zwar nicht öffentlich gesprochen – seine Ambitionen im Kampf um den Stammplatz im Tor des VfB Stuttgart aber unmissverständlich hinterlegt. Durch Zusatzschichten in der Sommerpause etwa, in die er sich mit Knieproblemen verabschiedet hatte. „Er ist in einer absoluten körperlichen Topverfassung zurückgekehrt“, berichtet Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Zudem spielt Bredlow künftig mit einer neuen Rückennummer, der prestigeträchtigen Nummer eins statt der 33. Von wem das ausging? Eindeutig Bredlow. „Wir sind nicht auf ihn zugegangen“, sagt Wohlgemuth. „Damit hat er seine Ansprüche untermauert.“