VfB Stuttgart: Die Fans strömen in Massen zum VfB

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nahm sich nach dem Training für die Fans Zeit.

Die öffentliche Einheit zum Auftakt in die Trainingswoche verfolgen zahlreiche junge Fans. Die Trainingsgruppe ist dagegen noch eine kleine – und Anthony Rouault dreht erste Runden. Die Eindrücke vom Dienstag.











Wirklich überraschend kam der Ansturm nicht: Osterferien, dazu gutes Wetter – die Fans des VfB Stuttgart kamen am Dienstagvormittag in Scharen zum öffentlichen Training des Fußball-Bundesligisten. In mehreren Reihen drängten sich die 900 vorwiegend jungen Anhänger dicht an dicht am Trainingsplatz 3 des Vereinsgeländes.

Weniger voll ging es dagegen auf dem Platz zu, der Trainingskader war derselbe kleine wie zuletzt auch: Sämtliche Nationalspieler fehlten noch, sodass eine Gruppe aus zehn Feldspielern und drei Torhütern einen Mix aus Torschuss- und Spielformen absolvierte.

Rouault dreht einige Runden um den Platz

Verteidiger Anthony Rouault drehte indessen nach seiner Operation wegen eines Kieferbruchs einige Runden um den Platz. Die Nationalspieler werden dann im Laufe der Woche nach und nach zurückerwartet. Enzo Millot ist bereits wieder in Stuttgart, er reiste wegen einer Erkältung vorzeitig von der U 23 Frankreichs ab.

Weiter geht es Mittwochvormittag um 10.30 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion mit einer erneut öffentlichen Einheit des VfB, der am Ostersonntag (17.30 Uhr/Liveticker) im ausverkauften Heimspiel auf den 1. FC Heidenheim trifft. In der Bildergalerie sehen Sie Eindrücke der Einheit am Dienstag. Viel Spaß beim Durchklicken.