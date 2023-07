12 Abfahrt: Trainer Sebastian Hoeneß steigt in den Mannschaftsbus. Für den VfB Stuttgart geht es vorzeitig zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am Mittwochvormittag ist alles ganz schnell gegangen. Die VfB-Mannschaft ist vorzeitig aus Österreich abgereist, weil sie dort nicht trainieren kann. Hier nun die Antworten auf die wichtigsten Fragen.















Link kopiert

Am Mittwochmorgen steckten Trainer Sebastian Hoeneß und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth noch einmal die Köpfe zusammen. Auch Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende, und Christian Gentner, der Leiter der Lizenzspieler, gaben ihre Einschätzung ab – und am Ende stand die Entscheidung: der VfB Stuttgart bricht sein Trainingslager in Österreich vorzeitig ab. Die Abreise erfolgte gegen 10.30 Uhr. Hier nun, wie es für den Fußball-Bundesligisten weitergeht.

Wo wird jetzt trainiert?

Die VfB-Mannschaft wird auf der Rückreise erst einmal in München Station machen. Auf dem Campus des FC Bayern dürfen die Stuttgarter trainieren. Das wurde kurzfristig organisiert. Die guten Verbindungen des Cheftrainers Sebastian Hoeneß zu seinem Ex-Club und zu seinem Onkel Uli haben dabei sicher nicht geschadet. Am Abend ist auch noch eine Übungseinheit in Stuttgart angesetzt.

Warum geht es in Neukirchen nicht weiter?

Am Donnerstag trainiert der VfB wieder komplett an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Zwei Einheiten sind angesetzt. In Neukirchen am Großvenediger war das auf dem Platz nicht mehr möglich. Dieser stand schon am Dienstagnachmittag nach heftigen Regenfällen komplett unter Wasser – und die Wetteraussichten wurden nicht besser. Erst in zwei Tagen hätte der VfB wieder auf den Rasen im Pitzgau gekonnt, sofern es nicht regnet. Es waren jedoch weitere Gewitter vorhergesagt. Und andere Plätze in der Umgebung standen nicht zur Verfügung.

Was ist mit dem Testspiel?

Das für Samstag (15.30 Uhr) in Zell am See angesetzte Testspiel gegen Vitesse Arnheim wird wohl nicht stattfinden. Offiziell ist die Begegnung zwar noch nicht abgesagt, doch der VfB wird nicht noch einmal nach Österreich fahren. Die Stuttgarter werden einen neuen Testspielgegner suchen, und für die Niederländer wird einer gesucht.

Wie reagieren die angereisten Fans?

Die Fans nahmen die vorzeitige Abreise der VfB-Mannschaft sportlich. Sie schauten vor dem Mannschaftshotel „Das Neukirchen“ vorbei, sammelten Autogramme, fotografierten und filmten. Etwa 100 Anhänger waren da – und für sie wird am Mittwochabend ein Fanabend organisiert. Mit dabei sind dann auch der Vorstandschef Alexander Wehrle, der Ex-Profi Christian Gentner und der Fanbeauftragte Christian Schmidt.