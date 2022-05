So feiern die VfB-Profis den dramatischen Klassenverbleib

15 Sasa Kalajdzic und seine Partnerin Lorena durften bei der VfB-Party im Amici natürlich auch nicht fehlen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach diesem Saisonfinale haben sich die Profis des VfB Stuttgart die Party im Stuttgarter Szene-Lokal Amici redlich verdient. Wir haben die Bilder der Saisonabschlussfeier.















Dieses Saisonfinale war wahrlich nichts für schwache Nerven. Der Kampf um den Klassenverbleib zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC entpuppte sich als regelrechter Krimi – mit dem besseren Ende für die Schwaben, die durch den Last-Minute-Sieg gegen Köln auch in der kommenden Saison erstklassig spielen. Die Hertha hingegen muss nach der Niederlage in Dortmund den schweren Gang in die Relegation antreten.

So war es auch nicht verwunderlich, dass direkt nach dem Abpfiff in der Mercedes-Benz-Arena alle Dämme brachen – bei Spielern, Verantwortlichen und Fans. Das VfB-Team lag sich in den Armen, die Anhänger stürmten auf den Platz und zeigten einmal mehr, warum sie zu den besten Fans der Liga gehören.

Am Abend feiern die Profis im Szene-Lokal Amici

Und am Abend kam dann für die VfB-Profis der gemütliche Teil der Feierlichkeiten. Die Spieler und Verantwortlichen des Vereins trafen sich samt Partnerinnen im Szene-Lokal Amici in Stuttgart-Mitte, um die nicht immer einfache Saison abzuschließen. Doch nach diesem fulminanten Saisonfinale war das Team natürlich bester Laune.

Wir haben die Bilder der Saisonabschlussparty der VfB-Fans im Amici