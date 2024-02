VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98: „Wir haben einen unglaublichen Kampfgeist gezeigt“

10 Riesiger Jubel bei VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Sieg in Darmstadt. In der Bildergalerie haben wir die Eindrücke der Partie zusammengestellt. Foto: Pressefoto Baumann

Nach dem 2:1 des VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98 haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











In einer umkämpften Partie hat der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga auswärts beim SV Darmstadt 98 knapp mit 2:1 die Oberhand behalten. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Das Spiel heute war härter als erwartet – was nicht heißt, dass wir den Gegner unterschätzt haben. Aber es war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Bis zur Unterbrechung waren wir gut im Spiel. Danach sind wir schlecht reingekommen. Wir sind heute ein stolzer Sieger und haben einen unglaublichen Kampfgeist gezeigt.“

Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht: „Wir haben sehr emotional Fußball gespielt und viel investiert in diese Partie. Wenn wir weiter das zeigen, was wir heute gezeigt haben, bin ich sehr optimistisch, dass wir künftig die entscheidenden Momente auf unsere Seite ziehen und über die Relegation in der Klasse bleiben.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war heute nichts für schwache Nerven. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, wir waren im Rhythmus. Nach der Spielunterbrechung haben wir ihn verloren und uns von der Hektik anstecken lassen. Nach der Halbzeit haben wir mit viel Leidenschaft verteidigt und den Sieg festgehalten. Es war ein dreckiger Sieg. Keiner war sich fürs Rustikale zu schade.

VfB-Verteidiger Waldemar Anton: „Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten es gut im Griff. Dann ist es ein bisschen gekippt. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Die Darmstädter haben es uns nicht leicht gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir uns mit einem Mann weniger sehr gut wieder reingekämpft und kaum Chancen zugelassen.“