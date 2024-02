VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98: „Stuttgart international“ – Undav geht auf VfB-Bank steil

10 Deniz Undav feiert mit dem VfB den nächsten Sieg. Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/HMB Media/Claus

Der VfB Stuttgart gewinnt auch beim SV Darmstadt 98 und festigt damit Platz drei. Die Laune bei Fans und Spielern könnte besser kaum sein – das zeigt auch ein Ausschnitt nach dem Tor von Mo Dahoud.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart eilt in der Fußball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Auch in Unterzahl ist die Truppe von Trainer Sebastian Hoeneß nicht zu stoppen. Beim SV Darmstadt 98 siegten die Schwaben mit 2:1 (1:0). Mit 46 Punkten steht die Elf mit dem Brustring auf dem dritten Tabellenplatz – und darf mittlerweile von der Champions League träumen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Dortmund – sechs sind es aktuell auf RB Leipzig. Dementsprechend gut ist auch die Laune bei Mannschaft und Fans. Nach dem zwischenzeitlichen 2:0-Treffer von Winterneuzugang Mo Dahoud schallte mal wieder lautstark aus dem VfB-Block: „Nach all der Schei..., geht´s auf die Reise – Stuttgart international“.

Und das Fanlied auf die Melodie von Jürgen Drews Klassiker „Wieder alles im Griff“ scheint auch bei der Mannschaft prächtig anzukommen. Aufgenommen von den Sky-Kameras gehen die ausgewechselten Jamie Leweling, Deniz und Serhou Guirassy auf der Auswechselbank zum Song so richtig steil.

Gut zu erkennen ist, wie der angeschlagene Undav und Lewling lautstark mitsingen. Der Ausschnitt landete anschließend auf der Plattform X (ehemals Twitter) und sorgte bei den Fans der Schwaben für beste Laune.

„Wieso ist die Mannschaft so cool?“, so ein Kommentar unter dem Beitrag. „Diese Mannschaft muss zusammenbleiben in dieser Konstellation. So eine geile Truppe“, schreibt ein anderer Fan.

Wie sich der VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98 sonst so geschlagen hat, können Sie hier in unserer Einzelkritik nachlesen.