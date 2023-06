VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena Umbau der Arena – das ist der Stand, das sind die nächsten Schritte

Das letzte Heimspiel in dieser Saison ist seit Donnerstagabend vorüber: Der VfB muss noch in Hamburg ran – in Stuttgart wird beim Umbau der Mercedes-Benz-Arena aufs Tempo gedrückt. Könnte die neue Runde mit einem Heimspiel beginnen?