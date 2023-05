1 Dynamisch: der VfB-Kapitän Wataru Endo (links) will die Stuttgarter in Mainz nach vorne treiben. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB kann an diesem Sonntag noch nicht aus der Fußball-Bundesliga absteigen – und nach den Ergebnissen der Konkurrenz eröffnet sich sogar eine große Chance.















Plötzlich verändert sich die Perspektive erneut. Dank der Konkurrenz im Abstiegskampf. Denn weder der VfL Bochum (1:1 bei Hertha BSC) noch der FC Schalke 04 (2:2 gegen Eintracht Frankfurt) haben ihre Spiele in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag gewonnen. Somit eröffnet sich für den VfB Stuttgart – trotz des Sieges der TSG Hoffenheim – die große Chance selbst wieder auf den sicheren 15. Tabellenplatz zu klettern. Voraussetzung dafür: ein Sieg an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05.