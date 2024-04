Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß warnt vor Werder Bremen

1 Sebastian Hoeneß warnt vor Werder Bremen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart tritt an diesem Sonntag beim SV Werder Bremen an. Ein Gegner, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, wie Trainer Hoeneß warnt. Internationale Rechenspiele hat er derweil aufgegeben.











Der VfB Stuttgart steht vor dem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen an diesem Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker) gut da. Die Mannschaft reiht Erfolg an Erfolg, ist Tabellendritter und bereits für die Europa League qualifiziert. Doch es ist noch mehr drin. Seit Mittwochabend ist sogar ein Rechenexempel möglich, dass die Champions-League-Teilnahme über den fünften Tabellenplatz in der Bundesliga sicher scheinen lässt. Und eben jenen fünften Tabellenplatz hat der VfB ebenfalls bereits sicher.