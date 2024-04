VfB Stuttgart bei Werder Bremen: „Da gehören die Fäuste nicht hin“ – hitzige Elfmeter-Diskussion in Bremen

„Da gehören die Fäuste nicht hin“ – hitzige Elfmeter-Diskussion in Bremen

14 Strittige Aktion: VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller (1.v.l.) und Werder-Keeper Michael Zetterer (2.v.l.) geraten nach einem Zweikampf im Strafraum aneinander. Schiedsrichter Robert Schröder (rechts) pfeift keinen Elfmeter für die Stuttgarter – und verwarnt zugleich Zetterer infolge einer kurzen Rudelbildung. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Nach zwei nicht gegebenen Strafstößen hadern die Stuttgarter mit einer Szene ganz besonders – und verweisen auf eine ähnliche Situation in der Vorsaison. Es gibt aber auch Selbstkritik.











Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch verließ der VfB Stuttgart am Sonntag das Weserstadion. Zum einen natürlich aufgrund der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen und der eigenen Leistung, die zumindest in den ersten 60 Minuten nicht am eigenen Leistungslimit war. Zum anderen aber sorgten auch zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Robert Schröder für Stuttgarter Unmut. Genauer: zwei nicht gegebene Elfmeter.