VfB Stuttgart bei Hertha BSC Pal Dardai und seine Erinnerungen an die Familie Hoeneß

Der Berliner Trainer hatte als Spieler sowohl mit dem heutigen VfB-Trainer Sebastian Hoeneß als auch mit dessen Vater Dieter zu tun. Er denkt gerne an die Zeit zurück – kündigt aber zugleich einen harten Kampf am Samstag an.