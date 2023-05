So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Voller Fokus auf die Hertha: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will in Berlin wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. Mit welcher Aufstellung? In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die wahrscheinliche Anfangsformation. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Schlüsselspiel in Berlin: Der VfB-Trainer fordert von seinem Team Widerstandskraft – und muss in der Defensive zwei Stammspieler ersetzen. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.















Link kopiert

Es ist der Inbegriff eines Sechs-Punkte-Spiels, das den VfB Stuttgart in der Hauptstadt erwartet: Mit einem Sieg beim Tabellenletzten Hertha BSC an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) könnte das Team von Sebastian Hoeneß einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gehen – und zugleich den direkten Konkurrenten quasi uneinholbar auf neun Punkte distanzieren. Der VfB-Trainer warnt vor den Berlinern. „Sie haben immer wieder gezeigt, dass sie unangenehm sein können“, sagt Hoeneß. Die Zuversicht überwiegt dennoch: „Ich sehe uns gefestigt und mit einem inneren Glauben, die Widerstände gemeinsam zu bewältigen.“

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Tiago Tomas will zurück nach Portugal In unserem großen Transferticker bilden wir alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Dass dem VfB nach dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt (2:3) in Berlin die Kräfte ausgehen könnten, glaubt der Trainer nicht: „Ich bin mir sicher, dass wir bereit sind, noch mal alles zu mobilisieren. Zudem haben wir einen großen Kader.“

Den wird der VfB auch brauchen, um die Ausfälle von zwei Stammspielern zu kompensieren: Atakan Karazor fehlt gelbgesperrt, ihn könnte auf der Position vor der Abwehr Nikolas Nartey ersetzen. Ebenfalls ausfallen wird Verteidiger Konstantinos Mavropanos, der im Pokal einen Schlag auf das Schienbein bekommen hatte. Für ihn wird wohl Dan-Axel Zagadou ins Team rücken. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die voraussichtliche VfB-Startelf. Viel Spaß beim Durchklicken.