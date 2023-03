„Jemand, der viel denkt“ – warum das Silas-Tor so wichtig war

16 Sicherte dem VfB einen Punkt in Frankfurt: Silas Katompa. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Silas Katompa beendet in Frankfurt eine monatelange Durststrecke. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärt, warum der 24-Jährige solche Erfolgserlebnisse noch dringender braucht als andere Spieler.















Kaum etwas im Fußball kann das Glücksgefühl eines Torerfolgs ersetzen. Das gilt insbesondere für Stürmer, deren Selbstvertrauen ganz maßgeblich von regelmäßigen eigenen Treffern abhängt. Man kann also fest annehmen, dass Silas Katompa nach seinem 1:1-Ausgleichstreffer für den VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt mit einem guten Gefühl in die neue Trainingswoche starten wird. In seinem Fall hat das aber gleich mehrere Gründe.