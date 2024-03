VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß möchte mit dem VfB auch bei der TSG Hoffenheim in der Erfolgsspur bleiben. Mit welchen Spielern? In der Bildergalerie zeigen wir die wahrscheinliche Stuttgarter Anfangsformation im Kraichgau. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Stuttgarter Trainer fordert eine Steigerung im Vergleich zum Hinspiel in puncto Konterabsicherung – und muss in der Defensive einige Ausfälle kompensieren. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.











Link kopiert

An das Hinspiel gegen die TSG hat der VfB keine guten Erinnerungen: Beim 2:3 im Oktober gab es die bislang einzige Heimniederlage dieser Saison, wobei der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß für das anstehende Rückspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) auch Lehren aus der Partie ziehen will: Sein Team habe damals bei den ersten beiden Gegentoren nicht die nötige Konterabsicherung gegen das starke Umschaltspiel der Kraichgauer gehabt. „Da müssen wir gut strukturiert sein und hoch konzentriert“, so Hoeneß, der zudem eine große Zielstrebigkeit im eigenen Ballbesitz fordert.

Personell haben beide Mannschaften in der Defensive Sorgen: Beim VfB steht neben den sicheren Ausfällen der langzeitverletzten Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (Kreuzband-Anriss) und Anthony Rouault (Kieferbruch) ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Linksfuß Hiroki Ito, der das Training am Mittwoch nach einem Zusammenprall hatte abbrechen müssen. Der TSG fehlen die gesperrten John Anthony Brooks und Ozan Kabak, die zuletzt in der Dreierkette gesetzt gewesen waren. Bei der Partie in Sinsheim werden auch außerhalb des Gästebereichs Tausende VfB-Fans erwartet.