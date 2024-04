VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Das sind die Alternativen in der VfB-Abwehr

1 Sicher am Ball: Hiroki Ito (Mitte) ist in Dortmund die letzte verbliebene Stammkraft in der Innenverteidigung des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB muss am Samstagabend ohne den gesperrten Waldemar Anton auskommen. Nun bastelt der Trainer Sebastian Hoeneß an einer neuen Lösung für das Spitzenspiel.











Link kopiert

Waldemar Anton ärgert sich noch immer, wenn er an diese Situation denkt. Seine fünfte Gelbe Karte hat er zuletzt erhalten – in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Heidenheim. Wegen einer Einwurfentscheidung hat er sich beschwert. Nicht wild, aber heftig genug für den Schiedsrichter Felix Zwayer. In einem Moment des Frusts, als der VfB Stuttgart das Spiel aus der Hand gegeben hatte und plötzlich 2:3 zurücklag. Dem Fußball-Bundesligisten gelang gegen den aufständischen Aufsteiger zwar noch der Ausgleich, doch nun verpasst Anton am Samstag (18.30 Uhr) die Spitzenbegegnung bei Borussia Dortmund gelbgesperrt.