So VfB-verrückt sind die Fans in den USA

10 Travis Haselswerdt lebt in Cleveland und ist begeisterter Fan des VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie sehen Sie noch mehr Bilder von Travis. Foto: privat/privat

Der VfB Stuttgart trifft auf seiner USA-Reise auch auf seine Fans in den Staaten. Die sind normalerweise weit weg, teilen aber die große Leidenschaft für den Club. Wie zwei Beispiele eindrucksvoll belegen.















Es ist im Grunde gar nicht so schwer, Travis ins verbale Rollen zu bringen. Kontaktaufnahme über eine Homepage, Terminfindung per Mail, die letzte Absprache per What’s App – und dann? Muss man den 47-Jährigen einfach auf seine Liebe zum VfB Stuttgart ansprechen. Travis ist dann kaum mehr zu halten.