Angst um den Job? Labbadia gibt Einblick in seine Gefühlswelt

1 Bruno Labbadia ist seit Mitte Dezember zum zweiten Mal Chefcoach des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Für den VfB Stuttgart stehen drei Auswärtsspiele an, die richtungsweisend werden für den Rest der Saison. Und auch für den Job des Trainers? So denkt Bruno Labbadia über die Situation.















Auswärts beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Liveticker), auswärts im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg (Mittwoch, 18 Uhr) – und zum Abschluss dann noch auswärts beim VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr). Keine Frage: Für den VfB Stuttgart stehen entscheidende Tage an. Die Spiele in Berlin und Bochum sind wichtig mit Blick auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Das Duell mit dem Club verspricht noch einmal wichtige Einnahmen über den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Der Druck steigt und steigt – auch für den Trainer.