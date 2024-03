VfB Stuttgart AG: Jetzt fix – zwei Porsche-Vertreter im Aufsichtsrat der VfB AG

1 Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke ist einer von zwei neuen Mitgliedern im Aufsichtsrat der VfB AG. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Donnerstag tagte der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG. Zwei Mitglieder sind neu im Gremium, wie der Fußball-Bundesligist bekannt gab. Zu den wirklich strittigen Themen informierte der VfB nicht.











Der Deal, wonach die Porsche AG 10,4 Prozent der Anteile der VfB Stuttgart AG übernimmt, ist seit einigen Wochen in trockenen Tüchern. Insgesamt plant der Autobauer, dafür 41,5 Millionen Euro in den Fußball-Bundesligisten zu investieren. Am Donnerstag nun wurde ein weiterer damit zusammenhängender Schritt vollzogen.

In Stuttgart traf sich der Aufsichtsrat der VfB AG – und nahm zwei hochrangige Porsche-Vertreter offiziell in das Gremium auf: Finanzvorstand Lutz Meschke und Produktionsvorstand Albrecht Reimold.

„Ich begrüße Lutz Meschke und Albrecht Reimold nun auch ganz offiziell in unserem Gremium, bedanke mich nochmals ausdrücklich für das strategische Engagement von Porsche im Rahmen unseres Weltmarkenbündnisses und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne unseres VfB“, sagte Claus Vogt. Der Präsident des VfB Stuttgart e. V. ist zugleich der Aufsichtsratsvorsitzende der VfB AG.

Keine Information zur spannendsten Frage

Das zumindest ist der aktuelle Stand. Die Porsche AG allerdings, das machte das Unternehmen dieser Tage in einem Statement deutlich, strebt einen Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums an. Einer der beiden Vertreter des Sportwagenherstellers soll aber nicht den Vorsitz übernehmen.

Der Plan ist deswegen heikel, weil im Jahr der Ausgliederung der Profiabteilung des VfB, also 2017, den Mitgliedern zugesagt worden war, dass der Präsident als Vertreter des Mehrheitseigners (VfB e. V.) stets den Chefposten im Aufsichtsrat inne haben werde. Vogt selbst soll aber offenbar im Zuge der Verhandlungen über den Porsche-Deal im vergangenen Jahr zugesagt haben, den Vorsitz im Kontrollgremium abzugeben.

Dazu, inwieweit am Donnerstag über diese vor allem für die Mitglieder wichtige Frage debattiert worden ist, informierte der VfB am Donnerstagabend nicht.

Dem AG-Aufsichtsrat gehören nun elf Personen an: Claus Vogt, Rainer Adrion und Christian Riethmüller (Präsidium des e. V.), Tanja Gönner, Beate Beck-Deharde und Alexander Kläger (vom Verein bestellt), Peter Schymon und Franz Reiner (vom Investor Mercedes), Tobias Röschl (vom Investor Jako), Lutz Meschke und Albrecht Reimold (vom Investor Porsche).