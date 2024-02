VfB-Profis reagieren auf Pokal-Aus in Leverkusen: „Riesen Dank an die mitgereisten Fans, Wahnsinn“

21 Die Profis des VfB Stuttgart sind nach dem Ausscheiden im Pokal enttäuscht. Foto: Pressefoto Rudel/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB unterliegt dem Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit 2:3 im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wie die Profis auf Instagram reagieren.











Für alle VfB-Fans und auch für die Spieler selbst war das Pokal-Viertelfinale am Dienstag ein extremer Dämpfer. Der VfB Stuttgart unterlag Bayer Leverkusen mit 2:3, nachdem die Schwaben zuvor durch Treffer von Waldemar Anton und Chris Führich zweimal in Führung gehen konnten. Das Team von Sebastian Hoeneß ist somit aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Jetzt äußerten sich die Spieler wenige Stunden nach dem Spiel selbst via Instagram zur Situation.

VfB-Kapitän Waldemar Anton, der vor allem in der ersten Halbzeit ein hervorragendes Spiel machte und den VfB durch seinen Kopfballtreffer früh in Führung bringen konnte, stellte sich vor sein Team und sprach der Mannschaft seinen Respekt aus. Außerdem bedankte er sich bei den mitgereisten Fans, die den VfB über die vollen 90 Minuten unterstützt haben.

Angelo Stiller hatte durchaus auch seinen Anteil am guten Auftritt der Stuttgarter. Zusammen mit Atakan Karazor im zentralen Mittelfeld sorgten sie dafür, dass die Offensive der Leverkusener in der ersten Halbzeit kaum zu Chancen kam. Auch er sprach den Fans seinen Dank aus, tat sich sonst aber schwer, nach solch einem Spiel die richtigen Worte zu finden.

Enzo Millot, der mit seiner Vorlage auf Chris Führich den VfB noch mal in Führung bringen konnte, sagte wie stolz er auf dieses Team sei. Jetzt möchte er sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren, denn die Chancen auf ein Europaticket für die nächste Saison sind so gut wie schon lange nicht mehr.

Am kommenden Sonntag schon empfängt der VfB Stuttgart Mainz 05, die momentan mitten im Abstiegskampf stecken. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.