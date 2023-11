VfB-Nationalspieler bei U-17-WM: Diese VfB-Youngster nahmen an einer Weltmeisterschaft teil

Diese VfB-Youngster nahmen an einer Weltmeisterschaft teil

16 Tobias Iseli nahm 1991 an einer U-17-WM teil. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO

Erst 15 Spieler des VfB Stuttgart nahmen bisher an einer U-17-Weltmeisterschaft teil. Wir haben im Archiv gekramt, listen sie auf und haben zusammengetragen, was sie heute machen.











Seit 1991 existiert die U-17-Weltmeisterschaft des FIFA-Weltverbandes. Zuvor wurde mehrere Jahre eine U-16-WM gespielt. Alle zwei Jahre wird der Wettbewerb seither ausgetragen, die aktuell in Indonesien stattfindende Weltmeisterschaft ist also die 17. WM ihrer Art. Genau genommen sind es dennoch nur 16 Turniere, den die 2021 in Peru angesetzte WM wurde wegen der Pandemie nicht ausgetragen.

Die aktuelle DFB-Truppe ist erst die achte deutsche Auswahl, die an diesem Turnier teilnimmt. In den acht deutschen Kadern finden sich auch eine ganze Reihe an deutschen VfB-Spielern – teilweise wurden sie später Stars, manche spielen noch immer aktiv und manche kennen heute nur noch findige Experten.

In unserer Bilderstrecke haben wir sie zusammengestellt – inklusive des aktuellen polnischen Teilnehmers, der im Ligaalltag für den VfB auf Torejagd geht. Er und sein VfB-Mannschaftskollege Max Herwerth sind die ersten WM-Teilnehmer seit 2011, die in Stuttgart unter Vertrag stehen. Viel Vergnügen beim Durchklicken!