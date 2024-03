VfB-Angreifer äußert sich in TikTok-Video: Hierfür gibt Deniz Undav sein Geld aus

VfB-Angreifer äußert sich in TikTok-Video

1 VfB-Profi Deniz Undav gehört aktuell zu den formstärksten Stürmern Europas. Foto: imago/Michael Weber

Wie viel verdient Neu-Nationalspieler Deniz Undav im Monat? Wie investiert er sein Gehalt? Und bleibt er beim VfB Stuttgart? Darüber spricht der Angreifer in einem TikTok-Video mit dem Creator Max Brown Falldorf.











Link kopiert

Aus Geldmangel hat sich VfB Stuttgarts Angreifer Deniz Undav früher eine ganze Zeit lang sehr spartanisch ernährt. Kürzlich sagte der 27-Jährige im Interview mit der „Sport Bild: „Wenn ich mal draußen mit Mannschaftskollegen gegessen habe, tat das schon weh im Geldbeutel. Aber ich wollte nicht immer absagen“, so Undav und berichtete weiter: „Ab der zweiten oder dritten Woche gab es dann häufig nur noch Toast und Krautsalat und ab und zu Mayonnaise, wenn ich einen guten Monat hatte.“ Davon habe er sich teilweise zwei Wochen ernährt.

Jetzt sieht das natürlich anders aus. Wie genau hat der Neu-Nationalspieler, der beim 2:0-Sieg der DFB-Elf im Testspiel gegen Frankreich sein Debüt feierte, jetzt in einem TikTok-Video des Creators „maxbrownfalldorf“ erklärt. Dafür hat dieser den VfB-Kicker in Frankfurt einen Tag nach dem Länderspiel gegen die Niederlande (2:1) getroffen, bei dem Undav allerdings nicht zum Einsatz kam.

Undav verdient „eine gute Summe“

Das Interview startet mit der Frage: „Wie viel verdienst du monatlich netto?“ Eine genaue Antwort darauf gibt Undav nicht, der VfB-Profi sagt lediglich er „verdiene eine gute Summe.“ Dafür erfährt man allerdings, wofür der VfB-Kicker im Monat sein Geld ausgibt: Miete, Tanken – und Essen, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch.

Für Miete gebe er 5000 Euro im Monat aus, einkaufen gehe seine Frau. Kostenpunkt für einen Wocheneinkauf 100 bis 200 Euro, macht bis zu 1000 Euro monatlich. Klamotten shoppen ist eher nicht so seins. Undav steht beim Sportartikelhersteller Puma unter Vertrag – und hat deswegen viele Klamotten von diesem an, wie er sagt. Und wie sieht es mit Urlaub aus? Auch dafür gibt er Geld aus. Zwischen 4000 Euro und 10000 Euro jährlich „ist alles möglich“, so der 27-Jährige.

Im Video sprechen Undav und Creator Max dann weiter über den fußballerischen Werdegang des VfB-Angreifers, der ganz nebenbei erwähnt, dass für ihn Lionel Messi der besser Fußballer ist – obwohl er gegen Cristiano Ronaldo gespielt hat.

Dann stellt Max eine Frage, die vermutlich jeden VfB-Fan interessiert: „Bleibst du erstmal in Stuttgart?“ Torjäger Undav entgegnet darauf: „Mal schauen was passiert, bei mir ist alles offen.“ Auch sagt er, es werden viele Gespräche geführt.

Und zum Ende des Videos gibt der Angreifer dann noch Lebenstipps für junge Leute: Man sollte seiner Meinung nach nie negativ, nie schlecht gelaunt sein. Nach Schicksalsschlägen müsse man versuchen, nach vorne zu schauen. Auch solle man an sich arbeiten, Gas geben und an sich glauben – und wenn es nichts werde, habe man es immerhin versucht.